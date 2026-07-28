El padre de Isabella, la niña de dos años que murió en Villa Gesell, habló por primera vez tras la detención de su pareja, Lucía Sosa, y aseguró que considera que la muerte de la menor fue un accidente, mientras la Justicia avanza con la investigación.

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"Para mí fue un accidente", afirmó José Daniel Aguirre, quien además reconstruyó cómo fueron los momentos previos al traslado de la niña al Hospital Municipal Arturo Illia.

Según relató, ese día salió de trabajar en una planta de reciclado alrededor de las 14 y, cuando regresó media hora después, encontró a Isabella acostada en la cama. "La tomé en brazos, salí corriendo hasta un taller donde había una camioneta y pedí por favor que la llevaran al hospital", recordó. También contó que antes de salir le tomó el pulso y advirtió que la pequeña "ya no tenía latidos".

Aguirre sostuvo que atravesó días muy difíciles tras la tragedia. Explicó que permaneció seis días sin salir de su casa y describió ese período como "un infierno", marcado por el dolor y la imposibilidad de retomar sus actividades laborales.

Respecto de Lucía Sosa, aseguró que desconocía por completo los antecedentes judiciales de la mujer. Según dijo, recién días atrás se enteró de que había atravesado otras causas vinculadas con la muerte de dos de sus hijas y de la existencia de un hijo biológico que fue dado en adopción. "Ella nunca me quiso decir nada", expresó.

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Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien imputó a Sosa por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. No obstante, la fiscalía analiza la posibilidad de modificar la acusación en función de las pruebas incorporadas al expediente.

La autopsia practicada a Isabella determinó que la causa de muerte fue una hipoxemia provocada por una asfixia obstructiva, un resultado que contradijo la versión inicial aportada por la madre, quien había manifestado que la niña se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. La Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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