La investigación por la muerte de una niña de dos años en Villa Gesell sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando la madre de la menor, detenida en el marco de la causa, decidió no declarar durante la audiencia de indagatoria. Mientras tanto, la fiscalía evalúa modificar la calificación legal del expediente y avanzar con una acusación más grave.

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Hasta el momento, la mujer se encuentra imputada por abandono de persona. Sin embargo, los investigadores analizan la posibilidad de que el delito sea recalificado como homicidio agravado por el vínculo, una decisión que dependerá de la incorporación de nuevas pruebas y del avance de la pesquisa.

La sospechosa, identificada como Lucía Sosa, había trasladado a su hija al Hospital Municipal Arturo Illia y aseguró que la niña se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. No obstante, el resultado de la autopsia contradijo esa versión.

El informe forense determinó que la menor falleció a causa de una hipoxemia, provocada por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco. Esa conclusión orientó la investigación hacia la hipótesis de una muerte violenta.

La causa también volvió a poner bajo la lupa antecedentes judiciales de la mujer. En 2018 fue juzgada por la muerte de otra de sus hijas, una bebé de 11 meses fallecida en Mar del Plata en 2016. En ese proceso fue absuelta, al igual que ocurrió con otro expediente relacionado con el fallecimiento de una hija de seis meses en 2013, luego de que la Justicia concluyera que no existían pruebas de lesiones traumáticas o abuso y atribuyera ambos decesos a complicaciones respiratorias.

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Ahora, los investigadores buscan reconstruir las horas previas a la muerte de la niña de dos años y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para definir si corresponde agravar la imputación contra la madre.

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