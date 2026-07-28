Un niño de 12 años permanece internado en el Hospital Materno Infantil luego de haber ingresado con heridas de arma de fuego en ambas piernas. El paciente fue derivado en las últimas horas desde un centro de salud ubicado sobre la avenida Luro, en las inmediaciones de la rotonda de la Ruta 226, donde recibió las primeras atenciones médicas.

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Según las primeras averiguaciones, el episodio habría ocurrido en la zona del barrio La Herradura, aunque hasta el momento no se pudo determinar con precisión cómo se produjo el ataque ni en qué contexto el menor resultó herido.

Fuentes del Hospital Materno Infantil indicaron que, por tratarse de un menor judicializado, la información sobre el caso es limitada. No obstante, señalaron que el paciente se encuentra fuera de peligro y que las lesiones corresponden a dos heridas de arma de fuego, una en cada pierna, ambas con orificio de entrada y salida.

La investigación continúa para establecer la mecánica del hecho, identificar al autor de los disparos y determinar si existen testigos o registros que permitan reconstruir lo sucedido. En la causa intervienen efectivos policiales y la fiscalía de turno.



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