Un hombre de 64 años fue aprehendido luego de chocar contra tres vehículos estacionados en la esquina de las avenidas Independencia y Libertad.

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El conductor manejaba una Jeep Compass y, tras el impacto, intentó escapar del lugar. Luego de un llamado al 911, personal policial y agentes de Tránsito lograron localizarlo e interceptarlo.

El choque provocó daños en un Honda Civic, una Fiat Fiorino y una Toyota Hilux. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo. La Fiscalía dispuso su aprehensión, el secuestro de la camioneta y la formación de una causa por daños.

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