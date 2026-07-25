Un hombre de 43 años fue aprehendido por personal de la Unidad de Policía de Prevención Local, acusado de tentativa de hurto, luego de ser interceptado por un comerciante en el macrocentro tras ser sorprendido en pleno accionar.

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Según se informó, el imputado fue descubierto mientras sustraía pertenencias del interior de un utilitario perteneciente a una firma comercial, en la intersección de avenida Pedro Luro y España. Al advertir la situación, la víctima logró retenerlo cuando intentaba escapar en bicicleta, hasta la llegada de los efectivos policiales.

Durante la requisa, los agentes secuestraron la bicicleta utilizada para la fuga y un dispositivo inhibidor de señal tipo handie, herramienta que habría sido empleada para bloquear el cierre centralizado del vehículo sin provocar daños visibles en cerraduras o cristales.

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En el hecho intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Eduardo Layús, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa, además de la incautación de los elementos secuestrados y las diligencias procesales correspondientes.

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