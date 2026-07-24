Un hombre de 29 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Tercera cuando intentaba forzar las aberturas de un automóvil estacionado en la vía pública, en inmediaciones del barrio Bosque Alegre.

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El procedimiento se registró en Solís y avenida Polonia, cuando los efectivos sorprendieron al sospechoso en pleno intento de apertura de un Ford Fiesta estacionado sobre la calzada. La rápida intervención policial evitó que lograra sustraer elementos del interior del vehículo.

En el hecho intervino la Fiscalía de Flagrancia, desde donde se dispuso la notificación de la formación de causa por tentativa de robo y el posterior traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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Según fuentes policiales, el imputado cuenta con un frondoso prontuario judicial que incluye antecedentes por lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad, infracción a la Ley de Drogas (23.737) y múltiples robos y tentativas de robo.

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