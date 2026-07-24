Un joven de 19 años fue aprehendido durante la madrugada acusado de intentar robar en la heladería "Tío Andino", ubicada sobre la avenida Independencia al 3800, en jurisdicción de la Comisaría Segunda de Mar del Plata.

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El procedimiento se inició tras la activación de la alarma del comercio. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas comprobaron que la vidriera del local había sido violentada.

A partir del análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se obtuvo una descripción del sospechoso y el recorrido que había realizado tras escapar del lugar. Con esa información, los policías desplegaron un rastrillaje y lograron localizarlo en la esquina de avenida Independencia y Vieytes.

El joven fue identificado y aprehendido en el lugar. La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, dispuso la formación de una causa por tentativa de robo y ordenó el traslado del imputado a sede judicial para prestar declaración.

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