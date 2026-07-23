Un hombre de 29 años fue aprehendido acusado de los delitos de amenazas y lesiones agravadas por el vínculo, luego de un episodio de violencia de género que tuvo lugar a bordo de un colectivo de la línea 581 y continuó en la vía pública.

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El hecho se produjo cuando efectivos de la Comisaría Decimoquinta, que se encontraban en la dependencia policial, escucharon pedidos de auxilio provenientes del exterior. Al salir, encontraron a una mujer de 31 años que solicitaba ayuda y relató que había sido perseguida por su pareja mientras viajaban en un colectivo.

Según denunció la víctima, al descender de la unidad el hombre comenzó a amenazarla, la sujetó de sus prendas de vestir y le tapó la boca con una mano para impedir que pidiera ayuda. En medio del forcejeo, la mujer logró escapar tras morder al agresor y corrió hasta la comisaría para solicitar asistencia.

Además, manifestó que presentaba hematomas como consecuencia de una agresión sufrida el día anterior, también presuntamente cometida por el mismo hombre. Si bien decidió instar la acción penal, indicó que no requería atención médica.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, dispuso la aprehensión del acusado, quien quedó imputado por los delitos de amenazas y lesiones agravadas por el vínculo y fue alojado en la Unidad Penal N.º 44, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

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