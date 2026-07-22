Un hombre de 55 años fue aprehendido en el barrio Plaza Peralta Ramos, luego de intentar asaltar a trabajadores de una obra en construcción utilizando una réplica de plástico de un arma de fuego. El sospechoso fue reducido por los propios obreros tras un forcejeo.

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El hecho se produjo cuando el individuo ingresó al predio de Guido al 2900 donde se encontraban tres trabajadores y, mediante intimidación con el arma de utilería, les sustrajo un teléfono celular e intentó encerrarlos dentro de uno de los ambientes de la obra.

Sin embargo, las víctimas lograron resistirse, enfrentaron al agresor y lo retuvieron en el piso hasta la llegada del personal policial, que acudió tras un llamado a la central de emergencias 911.

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Durante el procedimiento, los efectivos incautaron la réplica plástica utilizada, el teléfono robado, herramientas varias y la llave de encendido de un vehículo. En una inspección en las inmediaciones, hallaron además una camioneta Ford Ranger blanca sin chapas patentes.

Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía un pedido de secuestro activo por robo agravado, con fecha del 11 de julio. La Fiscalía de Flagrancia en turno dispuso la formación de causa por tentativa de robo agravado por el uso de arma de utilería y encubrimiento agravado, y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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