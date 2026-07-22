Un hombre de 26 años fue aprehendido acusado del delito de violación de domicilio, luego de ingresar en dos oportunidades a una vivienda ubicada en la zona de Ayolas y la Ruta Provincial 88, en el sur de Mar del Plata.

Ads

El hecho ocurrió durante la noche del martes, cuando el propietario del inmueble alertó al 911 tras observar, mediante las cámaras de seguridad, a un desconocido desplazándose por el patio trasero de la propiedad. Personal de la Comisaría Decimosexta realizó una primera inspección, aunque no logró localizar al intruso.

Puede interesarte

Minutos después, los moradores volvieron a escuchar ruidos en el fondo de la vivienda. Al dirigirse al lugar, el dueño sorprendió nuevamente al mismo individuo, que escapó corriendo por la calle Francisco Canaro.

A partir de la descripción aportada por las víctimas, la Policía montó un operativo de búsqueda que permitió interceptar a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las del sospechoso.

Tras su identificación, la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente, dispuso la formación de una causa por el delito de violación de domicilio, ordenó notificar al acusado de la imputación conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y fijó su presentación en sede judicial.

Ads

Ads