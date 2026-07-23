Un hombre de 39 años fue aprehendido este jueves en el barrio Don Bosco, acusado de robar mercadería de un polirrubro e intentar agredir al propietario del comercio cuando fue descubierto.

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El procedimiento se inició cuando efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), que realizaban recorridas preventivas en el marco del Plan de Seguridad para el Partido de General Pueyrredon, fueron alertados por una confrontación en la esquina de avenida Jara y San Martín. Al llegar, testigos señalaron al sospechoso, que intentaba alejarse del lugar.

Según denunció el comerciante, el hombre ingresó al local simulando realizar una compra. Al intentar pagar con una tarjeta sin fondos, aseguró que regresaría luego de realizar una transferencia. Sin embargo, una clienta advirtió que había escondido mercadería entre sus prendas. Cuando el dueño del negocio lo alcanzó para recuperar los productos, descubrió que aún faltaban otros elementos. Al volver a interceptarlo, el sospechoso intentó agredirlo durante un forcejeo.

Finalmente, el comerciante logró recuperar toda la mercadería sustraída, valuada en unos 50 mil pesos, aunque varias tazas de cerámica sufrieron daños. La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, dispuso la formación de una causa por el delito de robo, el secuestro de los elementos de interés para la investigación y el traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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