Un hombre de 38 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Decimotercera tras quebrantar una medida cautelar de restricción de acercamiento vigente, luego de irrumpir en un domicilio particular ubicado en la calle 443 al 44, a partir de un llamado al 911.

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Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del individuo dentro del inmueble y verificaron que sobre él pesaba una prohibición judicial de acercamiento. La medida había sido dictada por el Juzgado de Familia N°2 con el objetivo de proteger a una mujer de 72 años.

Tras su interceptación, el hombre fue notificado de sus derechos y quedó imputado por el delito de desobediencia. La Fiscalía de Flagrancia en turno convalidó el procedimiento policial y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes.

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No obstante, una vez cumplidos los pasos procesales, la magistratura interviniente ordenó su posterior libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

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