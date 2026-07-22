Incumplió una orden de restricción y fue aprehendido tras un llamado al 911
La víctima es una mujer de 72 años. La Justicia dispuso su libertad tras notificarlo de la causa.
La víctima es una mujer de 72 años. La Justicia dispuso su libertad tras notificarlo de la causa.
El hecho ocurrió en Condarco al 6.100, en el barrio Fray Luis Beltrán. Tras ser notificado de la formación de la causa, quedó en libertad.
El hecho ocurrió hoy en el Colegio Julio Verne, ubicado en 9 de Julio al 9.949.
El hombre se dirigió a la casa de la mujer, sobre la que tenía una orden de restricción de acercamiento.
Había sido excluido del hogar un día antes. Ocurrió en barrio Hipódromo.
Además, en los primeros 8 días de 2019, se registraron en la ciudad tres intentos de femicidio, según denunció el colectivo de mujeres Mumalá Mar del Plata. La oficial de la Policía Local, de 33 años, fue asesinada este martes por su ex pareja, Sergio Cejas, quien violó, en reiteradas oportunidades,