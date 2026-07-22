orden de restricción de acercamiento

El crimen de Gisel fue el quinto femicidio en el país este año

Además, en los primeros 8 días de 2019, se registraron en la ciudad tres intentos de femicidio, según denunció el colectivo de mujeres Mumalá Mar del Plata. La oficial de la Policía Local, de 33 años, fue asesinada este martes por su ex pareja, Sergio Cejas, quien violó, en reiteradas oportunidades,