Un episodio de violencia domiciliaria se registró esta mañana en una vivienda ubicada en San Martín al 6400, donde personal de la Comisaría Decimosegunda debió intervenir tras un llamado al 911 que alertaba sobre una fuerte confrontación familiar. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a un hombre de 50 años quebrando un paredón con un martillo tipo maceta y enfrentándose con los ocupantes del domicilio.

Según el testimonio recogido, la situación se originó luego de que venciera la restricción de acercamiento que mantenía el imputado con la víctima, una mujer de 48 años. El hombre regresó al lugar y, al encontrarse con el paredón que impedía su ingreso, lo destruyó utilizando la herramienta posteriormente secuestrada. En medio de la tensión, se produjo un intercambio con la familia que motivó la llegada inmediata de la policía.

Durante la aprehensión, el individuo opuso resistencia, aunque fue reducido sin que se generaran lesiones. Tras la intervención, se dio aviso a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, quien avaló las actuaciones y ordenó que se lo notifique por los delitos de “Daños” y “Violación de domicilio”, además de fijar su comparecencia en sede fiscal para las 9 de la mañana.

El imputado cuenta con un amplio historial de procesos penales, entre ellos causas por hurtos y tentativas, infracciones al Código Penal durante la emergencia sanitaria, robo agravado con arma blanca, amenazas, lesiones, violencia doméstica, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de guerra y diversas tentativas de robo.

