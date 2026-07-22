Incumplió una orden de restricción y fue aprehendido tras un llamado al 911
La víctima es una mujer de 72 años. La Justicia dispuso su libertad tras notificarlo de la causa.
La víctima es una mujer de 72 años. La Justicia dispuso su libertad tras notificarlo de la causa.
La actividad incluyó juegos, contenidos sobre RCP y prevención de riesgos, además de un recorrido por las instalaciones. Las instituciones interesadas pueden solicitar visitas comunicándose al 103.
La ciudad formará parte de una cohorte internacional junto a otras cinco ciudades para desarrollar proyectos en turismo e industrias creativas.
Será el próximo 12 de junio. El evento reunirá etiquetas internacionales, degustaciones por créditos y espacios gourmet, con propuestas de maridaje, coctelería y chocolates.
La cifra corresponde a 2025. La ciudad se ubicó segunda a nivel nacional, detrás de Buenos Aires, en un sector clave para la actividad económica durante todo el año.
Además llegarán la nueva de Gore Verbinski, “Buena suerte, diviértete, no mueras”; también la comedia española “Torrente presidente”, la nacional “La casaca de dios” y dos de terror “911: La llamada infernal” y “El mono, la maldición regresa”.
El sospechoso fue interceptado tras un llamado al 911 y la participación de agentes de la Comisaría Primera.
Un equipo de investigadores nacionales halló un equinodermo nunca antes registrado a gran profundidad frente a la costa bonaerense, en una zona de alta biodiversidad marina.
Es gratuita y online hasta el próximo martes 31. Lo recaudado por la venta de remeras será destinado a actividades recreativas en barrios vulnerables de Mar del Plata.
Consiguieron medallas en el podio y suben puestos en el ranking pensando en competencias nacionales.
Daniel Casablanca y Marcelo Xicarts integran el grupo humorístico que celebra cuatro décadas con “¡Chau, Macoco!”. El espectáculo se presenta viernes y sábados de enero en el Teatro Tronador BNA.
La ciudad ofrece una experiencia más equilibrada si se explora el sur, como Chapadmalal. Planificar alojamiento, transporte y accesos a las playas permite evitar el tráfico y disfrutar un entorno más tranquilo.