La cartelera de estrenos se renueva con seis novedades este jueves en cines de Mar del Plata. La destacada es El drama con Zendaya y Robert Pattinson, pero además llegan la nueva de Gore Verbinski, Buena suerte, diviértete, no mueras, la comedia española Torrente presidente, la nacional La casaca de dios y dos de terror 911: La llamada infernal y El mono, la maldición regresa.

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El drama dirigida por Kristoffer Borgli, con Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim.

-A pocos días del altar, la estabilidad de una pareja vuela por los aires. Una serie de revelaciones inesperadas desbarata la imagen que uno tenía del otro, transformando los preparativos de la boda en una carrera por descubrir con quién se están casando realmente.

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Buena suerte, diviértete, no mueras dirigida por Gore Verbinski, con Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña.

-Un hombre armado con un detonador irrumpe en un restaurante afirmando que viene del futuro por 117ª vez. Su misión: reclutar a un grupo de clientes mediocres para detener el apocalipsis de la IA. Entre adolescentes adictos a las redes y monstruos algorítmicos, este equipo improbable es la última -y más caótica- esperanza de la humanidad.

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Torrente presidente dirigida por Santiago Segura, con Santiago Segura, Gabino Diego, Ramón Langa.

-Convencido de su destino como salvador de España, José Luis Torrente salta a la arena política. Con su habitual estilo vulgar y demagógico, el ex policía logra capitalizar el descontento social hasta convertirse en el líder de un partido populista, demostrando que en la política moderna siempre hay lugar para un inepto.

La casaca de dios dirigida por Fernán Mirás, con Jorge Marrale, Natalia Oreiro, Damián Dreizik.

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-Cuarenta años después del legendario Argentina-Inglaterra del ‘86, la camiseta de Maradona sale a subasta. Titi Malvestiti, un humilde utilero que aún carga con las heridas de la posguerra, emprende una misión final para recuperarla, enfrentando su pasado y buscando sanar el vínculo roto con su hija.

El mono, la maldición regresa dirigida por Ryan Ebert, con Dominic Keating, Jane Hajduk, Courtney Fulk.

-Hace décadas, el motel Jolly Monkey fue escenario de desapariciones masivas. Cuando los actuales dueños regresan para decidir el futuro del lugar, la pesadilla se reactiva: uno a uno son cazados por un asesino oculto tras la perturbadora máscara de la mascota del motel.

911: La llamada infernal dirigida por Brandon Christensen, con Jaime M. Callica, Sean Rogerson, Catherine Lough Haggquist.

-Lo que comienza como una respuesta rutinaria a un disturbio doméstico termina en una carnicería. Tras un trágico accidente, dos oficiales de policía quedan atrapados en una pesadilla implacable que los enfrenta a un culto aterrador oculto en las sombras de la ciudad.