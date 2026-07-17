Personal de la Policía de Adicional (POLAD) junto a agentes de la Patrulla Municipal aprehendió a un hombre de 28 años que generaba disturbios en la vía pública en la zona del macrocentro.

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El procedimiento se inició cuando los efectivos intentaron identificar al individuo en la intersección de 3 de Febrero y Salta, quien reaccionó de manera agresiva y se negó a acatar las órdenes impartidas por la fuerza de seguridad, lo que motivó su inmediata intervención.

Durante la requisa preventiva, los agentes descubrieron entre sus prendas una varilla metálica afilada de aproximadamente 40 centímetros, acondicionada de forma casera para su uso como arma blanca tipo “faca”. El elemento fue secuestrado en el lugar e incorporado como prueba en el acta de flagrancia.

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Tras el traslado a la dependencia policial, el Juzgado Correccional Nº2 dispuso la formación de una causa por infracción a los artículos 42, 74 inciso A y 78 del Decreto Ley 8031/73 (Código de Faltas).

Una vez cumplidos los procedimientos legales de identificación, el magistrado interviniente ordenó su liberación bajo caución juratoria, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la normativa vigente, mientras continúa la investigación.

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