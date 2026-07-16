Un hombre fue aprehendido luego de intentar agredir al personal y darse a la fuga durante un operativo preventivo realizado en Rawson al 1400, según informó la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon.

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El hecho ocurrió cuando agentes de la Patrulla Municipal detectaron a dos delincuentes del espacio público que se encontraban pernoctando en la vía pública. Al intentar identificarlos, uno de ellos adoptó una actitud agresiva, se negó a cumplir las indicaciones, quiso atacar a los efectivos y comenzó a escapar.

Ante esta situación, personal policial logró reducirlo y le colocó esposas de seguridad para preservar la integridad física de todas las personas que participaban del procedimiento.

Luego de mantener comunicaciones con la Fiscalía de turno, el aprehendido fue trasladado en un móvil policial hasta la Comisaría Novena, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340 6177, funciona durante las 24 horas. Los vecinos pueden enviar ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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