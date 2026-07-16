causa agresión

Aprehendido tras intentar agredir a agentes en la zona Güemes
El procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva de la Patrulla Municipal. El individuo fue reducido por personal policial y trasladado a la Comisaría Novena.
El procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva de la Patrulla Municipal. El individuo fue reducido por personal policial y trasladado a la Comisaría Novena.
El hecho se originó tras un llamado al 911 por una discusión de pareja donde el involucrado reaccionó de forma violenta ante la intervención policial.
El hecho ocurrió durante una pelea en la vía pública y terminó con dos efectivos afectados en medio del procedimiento.
Un hombre de 42 golpeó a uno de 62. Además le dañó el auto. Actuó el Comando de Patrullas y el atacante fue enviado a Batán.
Ocurrió hoy en el barrio Santa Mónica. Los agresores, de 47 y 25 años, fueron derivados a la Unidad Penal N°44 de Batán.
Ocurrió en una vivienda del barrio El Progreso. Secuestraron un caño metálico con el que habría golpeado a la mujer.
Ocurrió en un comercio del barrio Villa Lourdes. En su violento accionar, provocó lesiones en el brazo del propietario del local.
Ocurrió en la zona de Tripulantes del Fournier al 10.700. La agresora, de 18 años, finalmente fue reducida por personal del Comando de Patrullas.
Un joven de 20 años fue aprehendido este sábado por la mañana luego de protagonizar una agresión dentro de un drugstore ubicado en la avenida Pedro Luro al 3200, en pleno centro de Mar del Plata.
Ocurrió en el barrio San José. La agresora fue vista por un móvil del Comando de Patrullas mientras se encontraba tendida sobre la vereda y boca abajo.
Se trata de un hombre de 51 años. El incidente se registró en un interno de la línea 221.
Se conocieron las cámaras de seguridad de la oficina del gremio, donde ayer Adolfo Echeverría fue abordado por dos sujetos encapuchados y vestidos de fileteros, que le pegaron patadas y le efectuaron un disparo en una pierna.