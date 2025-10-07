Un hombre de 56 años fue herido con arma blanca por dos sujetos, de 47 y 25 años, tras una discusión registrada hoy en el barrio Santa Mónica. Los agresores fueron imputados por la Justicia y derivados a la Unidad Penal N°44 de Batán.

El hecho se registró en Camusso al 300 y tras un llamado al 911, tomaron intervención agentes de la Comisaría 16ª. Según se indicó, la discusión se originó por cuestiones de convivencia entre propietario e inquilinos, sumándose además conflictos con el consumo de estupefacientes.

La discusión se volvió cada vez más acalorada, y uno de los agresores atacó a la víctima con un elemento punzante que no pudo ser secuestrado, causándole una lesión superficial en la espalda.

En el lugar también se hizo presente una ambulancia del SAME, que atendió al herido, aunque no requirió traslado.

Tomó intervención el fiscal Eduardo Layus, a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, quien ordenó la notificación de los imputados por el delito de “agresiones con uso de arma blanca”, y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44.

