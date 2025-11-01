Un joven de 20 años fue aprehendido este sábado por la mañana luego de protagonizar una agresión dentro de un drugstore ubicado en la avenida Pedro Luro al 3200, en pleno centro de Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando el acusado ingresó al comercio y, tras una discusión por la atención, golpeó en el rostro al empleado del local, un joven de 23 años, provocándole una leve hinchazón. Luego del ataque, el agresor se dio a la fuga.

Puede interesarte



A partir de las descripciones aportadas por la víctima y testigos, personal de la Comisaría Primera logró interceptarlo y demorarlo en la zona de calle España al 1400. El empleado decidió radicar la denuncia e iniciar acciones penales.

Intervino el fiscal de turno, Facundo De la Canale, quien ordenó notificar al imputado por el delito de “lesiones leves” y otorgarle la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense. El hecho quedó registrado el 1° de noviembre de 2025.

