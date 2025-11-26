Una mujer de 30 años fue detenida hoy en la zona del barrio Parque Palermo por agredir con la llave de una moto a su pareja, de la misma edad, a quien le propinó lesiones en el torso.

Ads

Personal de la Subcomisaría Parque Hermoso, con apoyo del Comando de Patrullas, acudió a avenida Mario Bravo y De los Reservistas tras un llamado a la Central de Emergencias 911.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de la mujer, acusada de agredir con una llave de motovehículo al hombre, provocándole lesiones en el torso. El elemento utilizado en el ataque fue secuestrado en el lugar.

Ads

Puede interesarte

La víctima recibió asistencia médica, mientras que la imputada fue trasladada a sede policial. Tras la intervención de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Eduardo Layus, se dispuso su notificación por el delito de “lesiones agravadas por el vínculo” y el inmediato traslado a la Unidad Penal N°50.

Ads