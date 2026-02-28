Un hombre de 51 años fue detenido esta madrugada en el barrio El Progreso, tras un violento raid contra su pareja, a la que agredió físicamente, encerró y amenazó con prender fuego la vivienda.

El hombre fue aprehendido por personal de la Comisaría Tercera, que llegó al domicilio ubicado en Roque Sáenz Peña al 1600 tras una denuncia al 911.

Según se informó, el imputado mantuvo privada de su libertad a su pareja, a quien encerró bajo llave y le sustrajo el teléfono celular con el fin de impedir que solicitara ayuda.

Durante el tiempo que la víctima permaneció retenida, el agresor la amenazó de muerte y con incendiar la vivienda, además de agredirla físicamente, provocándole diversas lesiones.

En el lugar del hecho, el personal policial procedió al secuestro de un caño metálico de aproximadamente 60 centímetros, el cual habría sido utilizado durante la agresión.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la carátula de “privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas y lesiones agravadas” y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.