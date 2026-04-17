Un hombre fue detenido luego de protagonizar un episodio violento durante un operativo de control en la vía pública.

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El hecho ocurrió en la intersección de San Luis y 25 de Mayo, donde personal de la Patrulla Municipal realizaba recorridas preventivas. En ese contexto, detectaron al individuo cometiendo una infracción en el espacio público, por lo que intentaron labrar el acta correspondiente.

Lejos de acatar la indicación, el hombre reaccionó de forma agresiva: comenzó a insultar, gritar y lanzar amenazas tanto contra los agentes municipales como contra los efectivos policiales que acudieron al lugar.

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Ante el nivel de violencia, el personal interviniente lo redujo para evitar que la situación pasara a mayores y resguardar la integridad de quienes estaban en la zona. Luego, con apoyo de un móvil policial, fue trasladado a la Comisaría Primera.

En la dependencia se realizaron las actuaciones correspondientes y el hombre quedó a disposición de la Justicia.

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