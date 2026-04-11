Una mujer de 38 años fue aprehendida en la zona de Rivadavia y Santa Fe, tras protagonizar un episodio de violencia en la vía pública que derivó en una causa por resistencia a la autoridad.

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El hecho comenzó cuando la mujer mantenía una fuerte discusión con otra persona en la calle. Al intervenir el personal policial para identificarla, reaccionó de manera agresiva: insultó a los efectivos y llegó a escupirlos, lo que motivó su inmediata detención.

Como resultado del episodio, dos agentes que participaban del procedimiento resultaron afectados mientras cumplían sus funciones.

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La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal De La Canale, quien dispuso la notificación de la formación de causa y la posterior liberación de la imputada.

Además, la mujer recibió asistencia del SAME en la dependencia policial, mientras que los efectivos realizaron las actuaciones administrativas correspondientes.

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