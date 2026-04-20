El hecho ocurrió en la intersección de San Martín y Córdoba. Según informaron fuentes oficiales, efectivos llegaron al lugar debido a confrontaciones en la vía publica y se encontraron con un hombre de 40 años en actitud agresiva, que no respondía a las indicaciones.

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Ante esta situación, los agentes lograron reducirlo y demorarlo. Durante la requisa, encontraron entre sus pertenencias una media tijera con mango de plástico, envuelta en cinta de tela.

Tras la intervención del juzgado correspondiente, se iniciaron actuaciones por infracción a la normativa vigente. El hombre recuperó la libertad horas más tarde, bajo caución juratoria.

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