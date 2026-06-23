La Justicia de Garantías de Mar del Plata resolvió otorgar la eximición de prisión a Matías Fay, imputado en una causa por un hecho ocurrido en la zona de Playa Grande durante la madrugada del 7 de junio, cuando empujó a Valentín Lastra, quien terminó siendo impactado por un auto.

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La medida fue concedida bajo caución juratoria y con el cumplimiento de condiciones especiales fijadas por el tribunal, a partir del pedido formulado por los abogados penalistas Joaquín Rua y Pedro Martín Casas.

Entre las restricciones impuestas, Fay no podrá ausentarse por más de 24 horas del domicilio informado, y deberá comparecer ante la Justicia todos los miércoles o cada vez que sea requerido por autoridad judicial.

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Además, tendrá prohibido mantener cualquier tipo de acercamiento o contacto con la víctima.

Se recuerda que la investigación judicial fue recaratulada como homicidio en grado de tentativa, en el marco del avance de la instrucción del expediente.

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