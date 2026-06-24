A más de 48 horas del siniestro vial registrado en las inmediaciones del Skate Park de Mar del Plata, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Oscar Alende" emitió este miércoles una actualización sobre el estado de salud de las personas heridas.

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Los casos más delicados continúan siendo los de un joven de 19 años, una mujer de 42 y otra de 56 años.

Según el parte oficial difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, los dos pacientes que permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva, el joven de 19 años y la mujer de 42, continúan en grave estado y con pronóstico reservado.

La misma condición presenta una mujer de 56 años que permanece internada en el Shock Room del establecimiento.

El adolescente de 15 años mantiene una evolución favorable y recibe acompañamiento de Salud Mental.

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En tanto, desde el hospital informaron que el menor de edad continúa mostrando signos positivos en su recuperación y permanece bajo seguimiento del equipo de Salud Mental.

Por otra parte, las otras dos mujeres heridas, de 47 y 56 años, siguen evolucionando favorablemente mientras avanzan en la recuperación de las fracturas sufridas durante el impacto.

El Hospital Alende volverá a emitir un nuevo reporte oficial durante la tarde.

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Desde el área de Comunicación del nosocomio indicaron que continuarán informando a la comunidad sobre la evolución de los pacientes mediante partes médicos oficiales. La próxima actualización está prevista para las 17 de este miércoles.