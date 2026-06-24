El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires organizó hoy una nueva Ronda de Negocios en Mar del Plata, con la participación de más de 300 pymes y cooperativas de la región. La actividad se desarrolló en el Teatro Auditorium y generó más de mil entrevistas comerciales entre empresas.

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La iniciativa forma parte de una política pública provincial orientada a promover el entramado productivo, facilitar vínculos comerciales y fortalecer la actividad industrial y comercial en un contexto de retracción del consumo y apertura importadora.

Durante la jornada, las empresas participantes accedieron además a información sobre líneas de financiamiento y programas provinciales como Provincia en Marcha, Microcréditos Productivos, Clínica Tecnológica, Producción Bonaerense, la Escuela Productiva Bonaerense y herramientas de garantía del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA). Estas iniciativas buscan ampliar el acceso al crédito, promover la innovación y facilitar la comercialización de productos locales.

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El encuentro contó con la participación de representantes de entidades empresariales e industriales de Mar del Plata, entre ellas el Parque Industrial Mar del Plata, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), ADIMRA delegación Mar del Plata, la Cámara Textil local, la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA), ATICMA, APYME y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN).

También participaron la subsecretaria de Industria y Pymes de la Provincia, Mariela Bembi, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, junto a representantes de organismos como FOGABA y Banco Provincia.

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En el marco de la jornada, autoridades provinciales también visitaron la planta Fubao Food Company S.A., primera fábrica argentina de alimentos orientales congelados, ubicada en el puerto de Mar del Plata, con el objetivo de fortalecer vínculos con potenciales inversores.

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