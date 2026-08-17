El Puerto de Mar del Plata comenzó un proceso de modernización de su sistema de señalización luminosa, con el objetivo de mejorar la seguridad de las embarcaciones que operan diariamente en la terminal.

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El plan impulsado por el Consorcio Portuario Regional contempla, en una primera instancia, el reemplazo de tres de las siete señales náuticas existentes. Para definir cuáles serían renovadas primero se evaluó el estado de los distintos dispositivos instalados dentro de la jurisdicción portuaria.

Los primeros equipos que serán reemplazados corresponden a las escolleras Norte, Sur y de Abrigo. La iniciativa se desarrollará en dos etapas y permitirá incorporar dispositivos más modernos y con mejores prestaciones que los utilizados actualmente.

“La seguridad en la navegación es prioridad y el señalamiento luminoso constituye un elemento vital para el ingreso y egreso de embarcaciones a nuestra terminal”, señaló Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Las balizas y linternas náuticas permiten orientar a las embarcaciones durante sus maniobras y los equipos instalados en la terminal cuentan con un alcance lumínico de entre seis y 14 millas.

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Actualmente, los siete puntos que integran el sistema son Escollera Norte, Escollera Sur, Escollera de Abrigo, Enfilación 217°, Enfilación 238°, Extremo de Espigones 1-2-3-7 y Baliza de Club Náutico.

La renovación forma parte de una serie de intervenciones que se vienen realizando para mejorar la infraestructura portuaria. Entre ellas se encuentran el retiro de embarcaciones fuera de servicio para recuperar metros de muelle, además de trabajos sobre la iluminación pública y la red vial interna.

Con el recambio de las balizas se busca actualizar uno de los elementos fundamentales para la operatoria del puerto, mejorar la orientación durante las maniobras y reducir riesgos tanto en los accesos como dentro de la terminal marítima.

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