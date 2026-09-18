La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del EMDER, pondrá en marcha desde el próximo 1° de octubre el programa Punto Activo, una iniciativa que busca promover la actividad física, el deporte, la salud y el bienestar en diferentes espacios públicos de Mar del Plata.

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El programa ampliará la oferta existente en el macrocentro y la zona costera y contará con actividades de iniciación deportiva, running y acondicionamiento físico. Los encuentros estarán coordinados por profesionales con formación específica, entre ellos entrenadores nacionales de atletismo y un ex atleta olímpico.

Las propuestas tendrán estímulos semanales adaptados a las posibilidades y al nivel de condición física de cada participante. De esta manera, el acompañamiento profesional permitirá establecer diferentes intensidades y modalidades, desde caminar hasta trotar o correr, según las aptitudes individuales.

Para niños de 6 a 12 años se ofrecerá Iniciación al Running, mientras que los adolescentes de 13 a 18 años podrán participar de la modalidad Desarrollo, enfocada en contenidos vinculados con el atletismo, como coordinación, flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza. Ambos grupos tendrán como punto de encuentro la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román, en el Parque Municipal de los Deportes.

En tanto, para adultos y personas mayores las actividades apuntarán al entrenamiento y mantenimiento de la condición física, la prevención y el cuidado de la salud. Los ejercicios estarán orientados al desarrollo de capacidades como fuerza, resistencia, movilidad, elasticidad, equilibrio, orientación y reacción.

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El programa tendrá cinco puntos de encuentro: Plaza España; Bulevar Marítimo y Falucho; Parque Primavesi; las escalinatas de Playa Grande, en Bulevar Marítimo y Primera Junta; y la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román.

Para participar será obligatorio completar el formulario de inscripción y adjuntar un apto médico vigente. Una vez enviado, profesores del EMDER se comunicarán con cada interesado mediante correo electrónico o WhatsApp para confirmar el cupo. En caso de que no haya disponibilidad, los aspirantes quedarán en lista de espera de acuerdo con el orden de inscripción.

La inscripción ya se encuentra habilitada a través del formulario oficial informado por el Municipio: bit.ly/ElegíTuPuntoActivo.

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