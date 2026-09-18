La Escuela de Educación Secundaria Nº 37 “San Sebastián”, ubicada en Estrada y Carballo, celebra diez años de una particular experiencia educativa que acerca a sus estudiantes al mundo del cine y la producción audiovisual y que, según destacan desde la propia institución, es única en Argentina.

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El proyecto se desarrolla a partir de una articulación con Gipuzkoa Coopera, organización vinculada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, de España. A lo largo de una década, profesionales y técnicos especializados en comunicación audiovisual relacionados con el reconocido encuentro cinematográfico llegaron a Mar del Plata para compartir sus conocimientos con los alumnos.

La formación comprende diferentes etapas del proceso de realización de una película. Los jóvenes participan de talleres de guion, dirección y producción de cortometrajes, además de incorporar herramientas de fotografía, filmación, iluminación, sonido y edición.

Con esos conocimientos, los propios estudiantes pasan a ocupar los distintos roles necesarios para llevar adelante una producción audiovisual y se convierten en guionistas, directores, productores, camarógrafos, sonidistas y editores de sus propias historias.

El trabajo realizado también trascendió las aulas. A lo largo de estos años, algunos de los cortometrajes producidos por los alumnos fueron presentados en distintos festivales y espacios cinematográficos de Argentina.

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Durante septiembre y hasta el próximo 25 de este mes, la escuela vuelve a transformarse en un espacio de formación y producción audiovisual con la llegada de los talleristas que participan año tras año de la iniciativa.

Desde la institución sostienen que la experiencia no se limita a la incorporación de conocimientos técnicos y artísticos, sino que busca ofrecer nuevas oportunidades y herramientas de expresión a los jóvenes mediante una disciplina que no suele formar parte de las propuestas educativas tradicionales.

En el marco del décimo aniversario, la directora María José Abete destacó la importancia de dar visibilidad al proyecto y señaló que, según la institución, la EES Nº 37 es la única escuela del país que mantiene esta experiencia de articulación vinculada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

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Después de una década de trabajo, la iniciativa continúa poniendo a los estudiantes de la educación pública en el centro de la producción audiovisual, con la posibilidad de aprender a contar sus propias historias y acercarse a nuevas herramientas que también pueden convertirse en alternativas para su futuro.

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