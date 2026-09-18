Un hombre sufrió quemaduras este viernes por la mañana luego de que se produjera una explosión en un taller ubicado en Falucho al 4900, en Mar del Plata.

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Según informaron fuentes oficiales, el propietario se encontraba pasando gas de una garrafa a otra cuando, aparentemente por una pérdida, el gas comenzó a acumularse dentro del ambiente.

Minutos después, al encender una amoladora, se produjo una explosión que provocó quemaduras al hombre.

Una dotación del Cuartel de Bomberos Centro acudió rápidamente al lugar tras recibir el aviso. Sin embargo, al llegar, los efectivos constataron que no había un incendio que requiriera tareas de extinción.

Una ambulancia fue convocada para asistir al hombre, mientras que personal de la Comisaría Cuarta intervino en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

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