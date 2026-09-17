La docencia universitaria de Mar del Plata nucleada en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) resolvió realizar dos jornadas de paro previstas para este viernes 18 y el próximo martes 22. La medida se adoptó tras el rechazo a la oferta salarial del gobierno nacional, que consistía en un incremento del 3%, considerado insuficiente por el sector en el marco de las negociaciones paritarias.

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Durante la asamblea gremial, los docentes también definieron la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, en reclamo de recomposición salarial y mayor presupuesto para el sistema universitario. Las medidas de fuerza impactarán en el normal dictado de clases en las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La negociación salarial entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios volvió a finalizar sin acuerdo hoy, luego de que el Ejecutivo mantuviera la misma propuesta presentada durante el encuentro anterior.

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En la reunión realizada en el Palacio Pizzurno, las autoridades ofrecieron un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre. La propuesta fue rechazada por los representantes sindicales y el encuentro terminó a los pocos minutos.

Además de reclamar una mejora salarial, los sindicatos solicitaron que se otorguen los fondos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario. Según plantearon, esto implicaría una recomposición del 32,5% por la pérdida que aseguran que acumularon los salarios durante los primeros años de la actual administración nacional.

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La paritaria se desarrolló en medio de un nuevo paro docente y de un conflicto que ya acumula alrededor de 30 días sin clases en lo que va del año. Las protestas son impulsadas por el Frente Sindical de Universidades, integrado por Conadu, Conadu Histórica, Ctera, UDA, FEDUN, CEA y Fagdut, con adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

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Desde el Gobierno, cuestionaron las cifras reclamadas por las organizaciones y señalaron que la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario todavía no fue ordenada por la Justicia. La posición oficial sostiene que la medida cautelar vigente contempla ajustes en salarios y becas.

El conflicto también se desarrolla en medio de la discusión por el Presupuesto 2027. El Ejecutivo contempló $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que los rectores estiman que se necesitan $11 billones para cubrir salarios, funcionamiento, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.

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