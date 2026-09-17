1 min de lectura
Adelanto de primavera: máxima de 21° y cielo mayormente despejado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones, con temperaturas en ascenso y vientos moderados del noroeste que podrían registrar ráfagas intensas durante la madrugada y la mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves en Mar del Plata una jornada sin probabilidad de precipitaciones, con cielo variable y temperaturas que oscilarán entre los 6° de mínima y los 21° de máxima.
Durante la mañana, se mantendrán las condiciones de nubosidad ligera, con descenso térmico a 6° y persistencia de los vientos en igual intensidad.
Por la tarde, el cielo estará despejado y se registrará la máxima prevista de 21°, con vientos sostenidos del noroeste entre 23 km/h y 31 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 15° con cielo ligeramente nublado y vientos más leves del sector norte, con velocidades de entre 7 km/h y 12 km/h.
Puede interesarte