El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación otorgó hoy dictamen favorable al proyecto del Gobierno Nacional que modifica el régimen de Zona Fría, restringiendo el subsidio al gas a regiones específicas del país.

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La iniciativa, presentada ante los legisladores por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, mantiene sin modificaciones el texto aprobado previamente en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, elimina el beneficio generalizado para localidades incorporadas en la ampliación de 2021, incluyendo distritos de la provincia de Buenos Aires como General Pueyrredon.

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De avanzar en la Cámara Alta durante la próxima semana, la norma impactará en más de un millón de usuarios en todo el territorio nacional. El nuevo esquema reemplazará el descuento directo en las facturas por un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, orientado exclusivamente a hogares en situación de vulnerabilidad.

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