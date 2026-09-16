La Municipalidad ejecutó el tapiado definitivo de un chalet usurpado en el barrio Playa Grande, luego de un operativo de desalojo coordinado con fuerzas policiales y judiciales.

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La intervención permitió identificar a cinco ocupantes que habitaban el inmueble ubicado en Aristóbulo del Valle y Matheu de manera irregular, entre ellos dos menores de edad, en el marco de una serie de denuncias vecinales por disturbios, hechos de violencia y situaciones de inseguridad en la zona.

Tras el retiro de los ocupantes, cuadrillas del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizaron el cerramiento estructural del inmueble con el objetivo de bloquear todos los accesos y evitar nuevas intrusiones, en respuesta a los reclamos sostenidos de vecinos de Playa Grande y San Carlos.

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El intendente Agustín Neme supervisó las tareas en el lugar y destacó la intervención conjunta. Señaló que el operativo buscó dar respuesta a situaciones de conflictividad prolongada en el barrio y restablecer las condiciones de seguridad y convivencia.

“Acá los vecinos tuvieron que convivir con peleas, piedrazos, roturas y distintos hechos que alteraban la seguridad y la tranquilidad del barrio. Hubo denuncias, intervenciones de la Patrulla Municipal y aprehendidos. Hoy esas personas ya no están en el inmueble”, manifestó el jefe comunal.

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