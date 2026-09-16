La Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano del Honorable Concejo Deliberante se reunió hoy para tratar un orden del día propuesto por el presidente, Diego García, compuesto por ocho expedientes. Entre los mismos, se destacaron proyectos de resolución vinculados a la atención médica de los jubilados y al desarrollo técnico-profesional en la ciudad.

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El encuentro centró la atención en una iniciativa que busca manifestar institucionalmente la preocupación del cuerpo deliberativo por la delicada situación operativa y de prestación de servicios que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en el Partido de General Pueyrredon.

A su vez, durante la jornada se puso en consideración el Expediente Nº 1.717/26, mediante el cual se propone declarar de interés municipal la realización del III Congreso Internacional y IV Congreso Nacional de Acompañamiento Terapéutico. El evento, que se desarrollará bajo el lema “AT y ciclos vitales: de la gesta a la finitud”, tendrá lugar en Mar del Plata durante los días 9, 10 y 11 de octubre próximo.

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Además de los proyectos mencionados, la comisión abordó diversos proyectos de ordenanza, proyectos de comunicación y una nota particular presentados por la comunidad.

La reunión contó con la asistencia y participación de los ediles Julián Bussetti, Vilma Baragiola, Eva Ayala, Gaby Azcoitía, Valeria Crespo, Solange Flores, Guido García y Liliana Píccolo.

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