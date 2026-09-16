La problemática de inseguridad volvió a reunir a vecinos de distintos barrios de Mar del Plata con autoridades del Ministerio de Seguridad. El lunes, representantes de San Carlos y Playa Grande participaron de un encuentro en el Complejo Vucetich y plantearon distintas situaciones que afectan a la zona.

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Entre ellas estuvo el caso de una vivienda ubicada en Aristóbulo del Valle y Matheu, señalado por vecinos de Playa Grande desde hace tiempo. Este miércoles, finalmente, se realizó un allanamiento en el lugar.

“Venimos con problemas con esta casa desde hace mucho tiempo”, contó Gabriela Pérez, vecina de Playa Grande. Según relató, el inmueble no estaba ocupado mediante un contrato de alquiler, sino que la propietaria permitía que distintas personas permanecieran allí.

Pérez vinculó la situación con una problemática de consumo y venta de drogas y señaló que el conflicto se agravó la semana pasada, cuando se produjo una pelea en el exterior de la vivienda. “Fue una batalla eso”, describió en diálogo con El Marplatense.

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Tras el allanamiento, la vecina aseguró que las personas que permanecían en el lugar comenzaron a retirarse y que se llevaron sus pertenencias. “Ahora estamos viendo a dónde se van a instalar toda esta gente, porque no se van a ir así tan fácil del barrio”, sostuvo.

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En paralelo, Jesica Alonso, vecina de San Carlos, destacó que durante la reunión del lunes se acordó reforzar la comunicación entre los vecinos y las fuerzas de seguridad. En ese sentido, explicó que en el barrio funciona un grupo de WhatsApp con referentes vecinales y la Comisaría Novena para retransmitir alertas y agilizar la llegada de móviles.

Alonso remarcó además que los vecinos deben continuar utilizando los canales formales. “Debemos seguir llamando al 911 y haciendo las denuncias en comisaría”, sostuvo, y señaló que esos registros resultan necesarios para que los hechos sean incorporados a las estadísticas del delito.

El caso de Playa Grande volvió a poner en primer plano los reclamos de vecinos de la zona por situaciones de inseguridad y la búsqueda de respuestas concretas por parte de las autoridades.

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