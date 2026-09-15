El Municipio llevó adelante trabajos de puesta en valor en la Plaza Almafuerte del barrio Santa Mónica, mediante un operativo integral coordinado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público y garantizar entornos más seguros y ordenados.

Ads

Durante la jornada, participaron equipos de las áreas de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Espacios Públicos y Poda, quienes realizaron tareas de acondicionamiento general en todo el predio.

En el sector de juegos infantiles, se efectuaron trabajos de pintura en estructuras lúdicas y bancos, así como en el murete del arenero, arcos de fútbol y el basamento del monumento a Almafuerte. Además, se colocó polvo de granza en los alrededores para optimizar la superficie de uso.

Puede interesarte

En relación con el arbolado, se concretó la poda selectiva de 41 ejemplares dentro y en las inmediaciones de la plaza, priorizando la preservación del patrimonio forestal. Paralelamente, en el área verde se desarrollaron tareas de corte de césped, bordeado, jardinería y mantenimiento integral.

Finalmente, se realizó la limpieza completa del predio y sus alrededores, incluyendo el retiro de residuos dispersos y la recolección de restos de poda, en el marco de las acciones sostenidas del Municipio para el mantenimiento de los espacios públicos.

Ads

Ads