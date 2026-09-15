La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata contará con una nueva sala luego de que el Gobierno nacional promulgara la ley 27.822, sancionada por el Congreso el pasado 26 de agosto. La norma establece la incorporación de nuevos magistrados y una estructura propia para reforzar el funcionamiento del tribunal.

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La medida quedó formalizada a través del decreto 1009/2026, firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La ampliación apunta a responder al fuerte crecimiento de la actividad judicial registrado durante los últimos años. Actualmente, la Cámara recibe las apelaciones provenientes de ocho juzgados federales y tiene competencia sobre aproximadamente el 37% del territorio de la provincia de Buenos Aires.

El incremento de expedientes da cuenta de la dimensión del problema. Mientras durante los primeros años de funcionamiento ingresaban unos 700 casos por año, en 2025 se contabilizaron alrededor de 8.900. Además, durante los últimos 18 años el tribunal funcionó con solamente dos magistrados.

El presidente de la Cámara Federal marplatense, Alejandro Tazza, había advertido durante el debate legislativo sobre las dificultades que atravesaba el organismo. “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo al referirse al crecimiento de los expedientes y a la mayor complejidad de los asuntos que llegan al tribunal.

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La jurisdicción no solo enfrenta un aumento de causas, sino también una amplia diversidad de temas. La Cámara interviene en cuestiones penales, civiles y comerciales, laborales, previsionales y vinculadas con la salud, además de las tareas administrativas relacionadas con los juzgados bajo su órbita.

Tras la aprobación de la ley, Tazza había destacado que la creación de la nueva sala implica una respuesta a un reclamo sostenido durante años. “La nueva sala representa el reconocimiento de una realidad que durante años fue planteada y que finalmente encuentra respuesta”, afirmó.

El proyecto que finalmente se convirtió en ley había sido impulsado en el Senado por el legislador nacional Maximiliano Abad, quien sostuvo que la reforma permitirá descongestionar un tribunal que actualmente funciona al límite de su capacidad.

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Con la promulgación de la norma, la Cámara Federal de Mar del Plata inicia una nueva etapa institucional, con el objetivo de adecuar su estructura al volumen de trabajo que genera una de las jurisdicciones federales más extensas de la provincia.