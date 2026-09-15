Un incendio se registró durante la noche del lunes en un galpón de aproximadamente 20 por 40 metros, donde funcionaría un depósito vinculado a la embotelladora IVES. Bomberos trabajaron en el lugar y lograron circunscribir y controlar el fuego antes de que se propagara hacia un inmueble lindero.

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El establecimiento cuenta con varias cortinas metálicas sobre su perímetro, a la línea municipal. Para poder ingresar, los bomberos realizaron la apertura de una de ellas mediante una sierra sable y pudieron observar que en el interior había varios vehículos y maquinaria.

En el operativo trabajaron la autobomba R.O. 26109 y una cisterna, además de personal de Riesgos Especiales, una autobomba del Cuartel Monolito, Defensa Civil y el Grupo de Rescate. Las tareas estuvieron orientadas principalmente a contener el incendio y evitar su propagación al galpón lindero.

De acuerdo con el parte, el inmueble siniestrado está construido en mampostería sólida, cuenta con techo de fibrocemento y persianas metálicas en todo su perímetro. No había viviendas linderas, por lo que no fue necesario realizar evacuaciones.

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En el interior fueron observados una camioneta, un vehículo, dos motos y distintas maquinarias. Según se indicó, el lugar aparentemente sería utilizado como depósito o embotelladora de IVES, una fábrica de soda y gaseosas.

El incendio quedó controlado y, finalmente, a las 00:03 de este martes fue declarado extinguido. No se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

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