La investigación por la adolescente de 14 años que recibió un disparo en la cabeza sumó una novedad: su novio, un joven de 16 años que se encontraba con ella al momento del hecho, quedó detenido mientras la Justicia intenta reconstruir lo ocurrido.

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El episodio se registró el viernes por la noche en una vivienda de Camusso al 1700, en el barrio Fortunato de la Plaza. Según los primeros elementos de la causa, los dos adolescentes estaban juntos cuando se produjo el disparo que hirió gravemente a la joven.

Tras el hecho, la víctima fue asistida y trasladada inicialmente al Hospital Interzonal General de Agudos, donde lograron estabilizarla. Posteriormente fue derivada al Hospital Materno Infantil, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Una de las líneas que analizan los investigadores es que los jóvenes habrían estado manipulando un arma de fuego antes de que se produjera el disparo. De todas maneras, todavía se busca determinar la mecánica exacta del episodio, si se trató de un hecho accidental y cómo llegó el arma al lugar.

La causa quedó bajo intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a la edad de los involucrados. Mientras continúa la recolección de pruebas, el adolescente de 16 años permanece alojado en una dependencia para menores a disposición de la Justicia.

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