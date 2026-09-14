La adolescente de 14 años que recibió un disparo en la cabeza continúa internada en estado muy crítico, mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde se produjo el hecho.

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Según relató un primo de la víctima, la joven sufrió seis paros cardíacos y la bala permanece alojada en su cerebro. De acuerdo con su testimonio, los médicos no pueden intervenir sobre el proyectil debido al lugar en el que quedó alojado.

En paralelo, surgieron nuevos detalles sobre la investigación. El familiar señaló que el adolescente de 16 años, novio de la víctima, que se encuentra actualmente detenido, fue acompañado por su propia madre para presentarse ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

También indicó que un vecino encontró posteriormente un arma de fuego y la entregó a las autoridades. Sin embargo, por el momento no está establecido que se trate del arma utilizada en el episodio, por lo que deberá ser sometida a las pericias correspondientes.

Otro elemento que intenta esclarecer la Justicia es quiénes se encontraban en el lugar. De acuerdo con el testimonio familiar, había más personas presentes al momento del hecho, aunque todavía no se conoce con certeza cómo se produjo el disparo.

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“Solo ellos dos saben lo que pasó”, expresó el primo de la adolescente, quien además aseguró que la joven estaba contenta con su relación y que mantenía un buen vínculo con el adolescente. “Nos llama la atención todo el contexto”, manifestó.

Mientras los investigadores buscan reconstruir la secuencia y determinar las responsabilidades, la familia concentra su atención en la evolución de la adolescente y pidió acompañamiento mediante una cadena de oración por su recuperación.

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