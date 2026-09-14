Un accidente ocurrido en la Autovía 2 mientras un micro se dirigía hacia Mar del Plata terminó con una condena contra AUBASA, que deberá indemnizar a la empresa propietaria del vehículo por los daños provocados tras chocar contra un caballo suelto.

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El episodio ocurrió el 29 de diciembre de 2021, cerca de las 23.30, a la altura del kilómetro 213, en jurisdicción de Dolores. El colectivo impactó contra el animal que se encontraba sobre la calzada y, pocos instantes después, una Peugeot Partner que circulaba por detrás también lo embistió.

Como consecuencia del choque, el caballo murió y uno de los pasajeros del micro tuvo que ser trasladado a un hospital. A raíz de los daños sufridos por la unidad, la empresa propietaria inició una demanda contra la concesionaria de la Ruta 2.

En primera instancia, la Justicia fijó una indemnización de $4.091.398 más intereses. AUBASA apeló la decisión y sostuvo que la presencia del animal había sido un hecho imprevisible, pero la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó ese argumento y confirmó la condena.

Entre los fundamentos, los jueces consideraron que la presencia de animales sueltos en una ruta no puede ser tomada como una situación totalmente inesperada y señalaron que no se acreditaron medidas suficientes para prevenir este tipo de episodios en ese sector.

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Del monto reconocido, poco más de $1 millón corresponde a los daños materiales del micro, mientras que alrededor de $3 millones fueron asignados por la pérdida de valor del vehículo luego del accidente.

La resolución judicial ratificó así la responsabilidad de la concesionaria en un siniestro ocurrido sobre uno de los principales accesos hacia Mar del Plata.

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