Playa Grande se convirtió este domingo en escenario de una particular convocatoria que reunió a más de 300 aficionados a la detección de metales provenientes de distintos puntos del país y de Uruguay.

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Se trata de la primera edición de la Beach Vanquish Experience, una jornada gratuita que combina la búsqueda de objetos y monedas con propuestas recreativas para toda la familia y acciones vinculadas al cuidado y la limpieza de la playa.

La iniciativa fue declarada de Interés Turístico y Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredon y quedó incorporada al calendario oficial de actividades de Mar del Plata.

Organizada por Tome y Traiga Detectores de Metales, con el respaldo de la firma australiana Minelab, la convocatoria comenzó durante la mañana y se extenderá hasta las 17, con la participación de vecinos, turistas, familias y aficionados.

Entre las principales propuestas se encuentra la Gran Búsqueda del Tesoro, prevista a partir de las 15, con monedas coleccionables y tokens que podrán canjearse por detectores de metales y distintos accesorios.

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Al mediodía, en tanto, se desarrolló la Caza de Monedas del Mundo, una actividad en la que se distribuyeron piezas de diferentes países para que quienes lograran encontrarlas pudieran conservarlas como recuerdo.

Los más chicos también contaron con un sector especialmente destinado a realizar sus primeras experiencias con detectores de metales, acompañados por adultos.

Además, cada asistente recibió un Pasaporte del Detectorista que, una vez completado, permite participar de un sorteo final por dos detectores de la Serie 60 de última generación y otros premios.

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La propuesta suma además una acción de cuidado ambiental mediante la recolección de metales y otros elementos encontrados durante las búsquedas, combinando así la actividad recreativa con la limpieza del espacio costero.

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