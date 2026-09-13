Mar del Plata tendrá un domingo frío y ventoso, con temperaturas bajas desde las primeras horas y un aumento de la intensidad del viento hacia el final de la jornada.

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Para este 13 de septiembre, los pronósticos ubican la temperatura mínima entre 1°C y 3°C, mientras que la máxima rondará los 9°C. De esta manera, el termómetro permanecerá en valores de un solo dígito durante prácticamente todo el día.

La mañana comenzará con abundante nubosidad y ambiente muy frío. El viento soplará inicialmente desde el sector sur y luego cambiará su dirección a medida que avance la jornada.

Durante la tarde habrá momentos con menor cobertura de nubes y la temperatura alcanzará su punto máximo, aunque el ambiente continuará fresco. No se prevén lluvias, por lo que las condiciones se mantendrán estables durante el domingo.

El cambio más importante llegará hacia la noche. El viento se establecerá desde el sector norte y aumentará de intensidad, con velocidades que podrían ubicarse entre 23 y 31 km/h y ráfagas cercanas a los 50 km/h.

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En tanto, la humedad rondará el 58%, mientras que hacia las últimas horas la temperatura volverá a descender hasta aproximadamente 5°C.

Así, el último día del fin de semana estará marcado principalmente por el frío durante la mañana y el viento hacia la noche, antes de un aumento de las temperaturas previsto para el comienzo de la próxima semana.

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