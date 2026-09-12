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Incendio afectó una habitación y una cocina en una vivienda de tres plantas del barrio San José
Bomberos del Cuartel Centro controlaron las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.
Un incendio se desató este mediodía en una vivienda de tres plantas ubicada en el barrio San José, lo que motivó la intervención del Cuartel de Bomberos Centro.
Una dotación del Cuartel de Bomberos acudió al lugar, en Roca y Salta, tras tomar conocimiento de la situación.
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Al arribar, los efectivos constataron un incendio en fase de libre combustión que se desarrollaba en una habitación y una pequeña cocina ubicadas en una tercera planta, independiente de la vivienda principal.
El fuego afectó principalmente el techo y diversos elementos del sector, aunque no se registraron personas lesionadas.