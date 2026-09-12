Un incendio se desató este mediodía en una vivienda de tres plantas ubicada en el barrio San José, lo que motivó la intervención del Cuartel de Bomberos Centro.

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Una dotación del Cuartel de Bomberos acudió al lugar, en Roca y Salta, tras tomar conocimiento de la situación.

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Al arribar, los efectivos constataron un incendio en fase de libre combustión que se desarrollaba en una habitación y una pequeña cocina ubicadas en una tercera planta, independiente de la vivienda principal.

El fuego afectó principalmente el techo y diversos elementos del sector, aunque no se registraron personas lesionadas.

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