La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) lanzó una licitación privada para adquirir 40 cámaras de seguridad y todo el equipamiento necesario para poner en funcionamiento un nuevo sistema de monitoreo en distintas dependencias de la institución, la medida se conoce en medio de la preocupación por la inseguridad que afecta a la ciudad.

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La contratación corresponde a la Licitación Privada 20/2026 e incluye cámaras, grabadores, discos rígidos para videovigilancia, pantallas, computadoras, switches, cableado de red, conectores y sistemas de respaldo eléctrico. La compra contempla los elementos necesarios para instalar la infraestructura de red y la apertura de sobres de la licitación está prevista para el 16 de septiembre de 2026.

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La UNMdP no estableció un presupuesto oficial ni un monto estimado para la contratación, para elegir la propuesta ganadora se tendrá en cuenta la relación entre precio, calidad, prestaciones e idoneidad del oferente. Por el momento, el pliego no especifica en qué edificios o sectores de la Universidad serán instaladas las 40 cámaras y el objetivo formal de la contratación es adquirir equipos de monitoreo para distintas dependencias de la institución.

La UNMdP ya cuenta con un sistema de monitoreo y mantiene una articulación con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon. En 2022, la Universidad fue incorporada al programa de Corredores Seguros y comenzó a trabajar junto al organismo municipal. A partir de ese acuerdo se instalaron botones antipánico y se colocaron cámaras de seguridad urbanas que son compartidas entre el COM y la sala de monitoreo de la Universidad.

Según informes de gestión de la propia UNMdP, también se consolidó el Centro de Monitoreo y Vigilancia del Complejo Universitario y se mantuvo el vínculo entre el área de monitoreo y vigilancia de la Universidad y el COM municipal. La institución señaló que la instalación de cámaras tuvo un efecto positivo tanto para disuadir hechos delictivos como para ayudar a esclarecer situaciones ocurridas en distintas unidades académicas.

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