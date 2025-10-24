cámaras COM

Por la intervención del COM, recuperaron una camioneta robada en Punta Mogotes
El rodado fue interceptado en la intersección de las avenidas Mario Bravo y Cervantes Saavedra, donde detuvieron al conductor y a sus dos acompañantes.
El rodado fue interceptado en la intersección de las avenidas Mario Bravo y Cervantes Saavedra, donde detuvieron al conductor y a sus dos acompañantes.
Ocurrió esta mañana en el barrio San José. Se dio aviso inmediato a la Policía, que logró reducir al sujeto y ponerlo a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió el miércoles y el vehículo fue detectado por medio de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
Una operadora del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) alertó la situación y consiguió que las autoridades detengan al delincuente. Ocurrió en Belgrano y avenida Independencia.
El vehículo fue interceptado en Vértiz y Camusso, y por el hecho quedó detenido el conductor, un hombre mayor de edad.